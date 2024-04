Echtpaar Peperkamp-Leijen uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

di 23 april 2024, 20.22 uur

BUITENPOST - Geert Peperkamp en Fien Peperkamp-Leijen uit Buitenpost vierden dinsdag 23 april dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen bracht het paar deze dag een bezoekje om hen persoonlijk te feliciteren met dit jubileum.

Geert is geboren op 16 november 1936 in Haarlem waar ook Fien op 23 maart 1938 het levenslicht zag. Ze zagen elkaar voor het eerst op een dansfeest op Zandvoort en werden verliefd. Uiteindelijk trouwde het echtpaar op 23 april 1964. Ze kregen twee dochters en hebben inmiddels drie achterkleinkinderen.

Meneer en mevrouw Peperkamp-Leijen waren beide gek op boeken en hebben altijd samengewerkt in de boek- en kantoorhandel. Eerst met een winkel in Amsterdam, toen Enschede, daarna in Hilversum en als laatste sinds 1969 in Buitenpost. Mevrouw Peperkamp-Leijen hielp mee in de winkel en zorgde daarnaast voor de kinderen en het huishouden. Eén van de dochters heeft de zaak overgenomen en voorgezet in Drachten onder dezelfde naam 'Boekhandel IJlstra’.

De heer Peperkamp was jarenlang voorzitter van de BUVO. In 2008 was hij in het kader van Culturele Hoofdstad medeorganisator van de inrichting van het Boelensplein met o.a. een fototentoonstelling op 45 plaatsen in Buitenpost.

Het echtpaar viert op een later moment hun huwelijksjubileum in familiekring.