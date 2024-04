Dodenherdenking in Buitenpost met eerbetoon aan familie Bakker

di 23 april 2024, 12.16 uur

BUITENPOST - De dodenherdenking in Buitenpost zal volgende week in het teken staan van de familie Bakker. Op zaterdag 4 mei om 20.00 uur vindt bij het monument in Buitenpost de jaarlijkse herdenking plaats met twee minuten stilte en kranslegging.

Dit jaar staat het verhaal over de oorlogsjaren van de familie Bakker centraal. Voorafgaand om 19.00 begint het herdenkingsprogramma in het Lichtbaken met een overdenking door vader en dochter Bram en Jeanne Bakker.

Het 4 mei comité Buitenpost nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze bijzondere herdenking.

Bram (geboren in 1942 in Leeuwarden) en Jeanne Bakker (geboren in 1972 in Amsterdam) vertellen over de lessen die ze hebben geleerd van hun familiegeschiedenis. Bram Bakker werd in zijn leven al vroeg getekend door tragedie, toen twee van zijn broers, Popke en Sjoerd door nazi's werden vermoord vanwege hun verzetsdaden.

Familieverhalen

Jeanne Bakker vertelt over het belang om familieverhalen levend te houden en hoe deze verhalen haar gevormd hebben. Bram en Jeanne Bakker zijn twee opmerkelijke figuren in de Nederlandse maatschappij, wiens familiegeschiedenis diep verweven is met de turbulente tijden van de Tweede Wereldoorlog.

Complexe strijd

De bijdrage van de familie Bakker aan het Nederlandse verzet is een krachtig voorbeeld van de complexe strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Door hun verhaal te delen, bieden Bram en Jeanne Bakker niet alleen een eerbetoon aan hun voorouders, maar ook lessen voor de toekomst, benadrukken dat de strijd voor vrijheid en gerechtigheid altijd voortduurt.

Herdenkingsprogramma 4 mei 2024:

19.00: Overdenking met Bram en Jeanne Bakker in het Lichtbaken aan de Marconistraat 5

19.20: Aanvang stille tocht

19.40: Toespraken

20.00: Twee minuten stilte

20.02: Wilhelmus en krans- en bloemlegging

Boek en theatervoorstelling over de Bakkers

Het onvergetelijke en waargebeurde verhaal van vijf broers, die zich ontpopten van gereformeerde dorpsjongens tot moedige verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Auteur Toni Boumans heeft over de gebeurtenissen van de familie Bakker een boek geschreven met de titel 'Je mag wel bang zijn, maar niet laf’.

In het kader van Theater Na de Dam speelt Pier21 de locatievoorstelling 'Moed - je mag wel bang zijn maar niet laf’, in het Jeltingahuis, het voormalige woonhuis van de familie Bakker.

De voorstelling wordt verzorgd door jonge spelers van de Firda opleiding Artiest Theater. Door de deelname kunnen zij zich ontwikkelen in het vakgebied. Het is van belang dat jonge acteurs een kans krijgen om zich in een professionele setting te ontwikkelen en via theater hun verhaal te vertellen.