Bankje onthuld ter nagedachtenis aan Frans van der Vinne

zojuist geplaatst

DRACHTEN - Op de ijsbaan aan de Ringweg in Drachten is een bankje onthuld ter nagedachtenis aan Frans van der Vinne. Van der Vinne is maar liefst 29 jaar voorzitter geweest van de ijsclub IJsbaan Drachten.

De onthulling werd vrijdag gedaan door mevrouw Van der Finne.

Frans van der Vinne werd in 1973 bestuurslid en na 13 jaar werd hij in 1986 voorzitter van de nieuwe ijsbaan na de fusie. In de jaren '90 heeft de heer van der Vinne zich hard gemaakt voor een nieuwe ijsbaan omdat de Noorder en de Zuider ijsbaan moesten verdwijnen.

Na 29 jaar gaf de heer Van der Vinne in 2015 aan te willen stoppen als voorzitter. Wegens gezondheidsredenen stapte hij in 2021 helemaal uit het bestuur. Op de jaarvergadering in 2021 werd hij benoemd tot Ere voorzitter. De volgende ochtend bleek dat Van der Vinne was overleden.

Bij de onthulling waren bestuursleden en de familie van Van der Vinne aanwezig. De ijsbaan gedenkt een waardig bestuurder en een persoon die zich altijd hard heeft gemaakt voor het schaatsen in Drachten.

