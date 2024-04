Raadslid Joran Jager verruilt BVNL voor Gemeentebelangen

vr 19 april 2024, 11.20 uur

DAMWALD - De fractie van Gemeentebelangen Dantumadiel in de gemeenteraad van Dantumadiel wordt vanaf 23 april versterkt door Joran Jager. Jager is sinds 2022 als eenmansfractie BVNL, gemeenteraadslid in Dantumadiel. Hij maakte voor die tijd al deel uit van de steunfractie van Gemeentebelangen Dantumadiel.

De 22 jarige student bestuurskunde begon zijn politieke carrière in 2019. "Ik vind het belangrijk dat democratie in de raad in evenwicht is. Daar hoort ook een liberaal geluid bij."

"Als lid van de lokale partij kan ik veel meer tijd besteden aan zaken die er voor onze inwoners echt toe doen. Daarnaast heb ik de laatste tijd steeds meer moeite met de landelijke partijlijn van BVNL. Dat heeft invloed op mijn functioneren als raadslid."

"Door nu aan te sluiten bij Gemeentebelangen Dantumadiel kan ik mij weer bezighouden met de onderwerpen waarvoor de kiezers op mij hebben gestemd", aldus Joran Jager.

Met de versterking van de raadsfractie door Joran Jager telt de Gemeentebelangen-fractie 4 van de 17 zetels. De lokale partij is daarmee de grootste coalitiepartij in Dantumadiel.

