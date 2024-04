Zorgen over toekomst van theater op Campus Kollum

do 18 april 2024, 14.50 uur

KOLLUM - De aangekondigde verhuizing van dorpshuis De Colle in Kollum heeft zorgen opgeleverd bij theater de Colle. In oktober 2023 kondigde het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân aan dat de Campus Kollum flink gaat uitbreiden waarbij het dorpshuis en de bibliotheek het veld moeten ruimen.

Na een half jaar is men nog geen stap verder. Volgens de programmaraad van Theater de Colle is er nu alleen maar onrust ontstaan.

Theater en dorpshuis uit elkaar

De onrust focust zich vooral op het feit dat de gemeente het theater en dorpshuisfunctie uit elkaar wil halen. Het theater kan op de Campus blijven terwijl alle andere activiteiten verplaatst gaan worden.

Onbegrip

"Wij begrijpen niet dat de gemeente niet ziet dat het dorpshuis onlosmakelijk verbonden is met de theaterzaal." aldus de mensen achter het theater. Ze vrezen dat het heel moeilijk wordt om theatervoorstellingen te organiseren zonder de horecavoorzieningen van de Colle. "Wanneer wij zonder de horecavoorzieningen activiteiten dienen te organiseren zal dit voor ons als vrijwilligers zeer demotiverend zijn, moeten wij deze zelf verzorgen?"

Het college van B&W laat weten dat in 2023 'de richting' al is bepaald waarbij de dorpshuisfunctie wordt verplaatst naar een nieuw te bouwen locatie samen met de bibliotheek, basisscholen en kinderopvang op het voormalige Colle terrein. Het theater zou dan blijven op het huidige campusterrein.

Onderzoek

"Om de omvang van de nieuwe dorpshuisfunctie te bepalen vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de behoefte aan een dorpshuisfunctie waarbij wordt gekeken naar het huidige gebruik en de wensen t.a.v. toekomstig gebruik." Er wordt daarbij input gevraagd van de Kollumers. "De vraag die daarbij centraal staat, is of er behoefte is aan een zalencentrum of dat gekozen moet worden voor een meer inhoudelijke invulling."

De onderzoeken zouden volgens de gemeente voor de zomervakantie klaar moeten zijn. In het derde kwartaal zou de gemeenteraad dan kunnen besluiten over een voorstel.

