Korfbalvereniging De Granaet strijdt al jaren tegen oneerlijke huurprijzen

wo 17 april 2024, 19.55 uur

DOKKUM - Korfbalvereniging De Granaet uit Dokkum strijdt al jaren tegen de oneerlijk hoge huurtarieven die zij moeten betalen voor sporthal Tolhuispark. De vereniging betaalt gemiddeld bijna 50% meer dan andere sportverenigingen in de gemeente Noardeast-Fryslân voor de huur van binnensportaccommodaties in Dokkum.

Hoewel de gemeente in 2021 de huurtarieven voor de meeste sporthallen harmoniseerde, werd sporthal Tolhuispark hier buiten gehouden.

De Granaet protesteert al sinds 2022 bij het gemeentebestuur. De hogere huurtarieven kosten de vereniging jaarlijks duizenden euro's extra, terwijl ze al te maken hebben met oplopende kosten en dalende sponsorinkomsten.

Wethouder Rebecca Slijver erkende volgens de korfballers tijdens een overleg in oktober 2022 dat de situatie inderdaad "scheef" is. Desondanks bleef een concrete oplossing uit. De Granaet heeft meerdere brieven en gesprekken gevoerd met de gemeente, maar die reageert traag op de kwestie.

Uit frustratie heeft de korfbalclub zich nu ook tot de gemeenteraad gewend. "We hadden ons liever niet tot u als raad gewend, maar het gaat voor ons om veel geld en we kunnen en willen niet langer meer wachten op een structurele oplossing", schrijft het bestuur in een brief.

De vereniging hoopt dat de raad snel actie onderneemt om de jarenlange ongelijkheid op te lossen.

Poll: Moet de gemeente de prijzen gelijk trekken?