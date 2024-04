Het houdt niet op: opnieuw auto in Drachtstervaart

di 16 april 2024, 16.51 uur

DRACHTEN - Het was dinsdagmiddag weer raak. Een auto eindigde in het water van de Drachtstervaart in Drachten. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Vermoedelijk is ook deze keer een handrem vergeten waardoor de auto begon te rollen en in de vaart eindigde. Een berger heeft het voertuig uit het water getakeld en afgevoerd.

Het is onbekend hoeveel voertuigen een zwempartij hebben gemaakt in de vaart. Een buurtbewoner dacht dat het ging om de 18e auto sinds de aanleg van de Drachtster vaart in het centrum van Drachten.

FOTONIEUWS