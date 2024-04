Vier leerlingen van Lauwers College behoren met profielwerkstuk tot besten

ma 15 april 2024, 18.55 uur

BUITENPOST - Vwo-leerlingen Jildou van der Meer, Marije Schat, Ilse van der Ploeg en Durk Holthuis van Lauwers College Buitenpost maakten donderdag kans op de Jan Penprijs. De prijs voor het beste profielwerkstuk van Nederland in de categorie economie, aardrijkskunde en maatschappijleer.

Een jury van wetenschappers, docenten en studenten van Rijksuniversiteit Groningen maakte uit alle inzendingen, een selectie van de vijf besten. Twee van deze geselecteerde profielwerkstukken komen van het Lauwers College in Buitenpost, een uitzonderlijke prestatie.

Jan Penprijs

Ieder jaar organiseert het Alfa- Bèta- en Gemmasteunpunt van Rijksuniversiteit Groningen een profielwerkstukkenwedstrijd. Een jury van wetenschappers, docenten en studenten selecteerde uit alle inzendingen, de vijf beste werkstukken per categorie. Er zijn drie categorieën: de Marie Lokeprijs (talen, kunst, literatuur), Jan Kommandeurprijs (biologie, scheikunde, natuurkunde en andere bètavakken) en de Jan Penprijs (economie, aardrijkskunde, maatschappijleer).

De leerlingen van het Lauwers College dongen met hun profielwerkstuk mee voor de Jan Penprijs. Jildou en Marije schreven hun profielwerkstuk over het functioneren van de Voedselbank van Achtkarspelen en Ilse en Durk deden onderzoek naar merksterkte onder voedingsmiddelen.

De finale vond donderdag plaats in het Harmoniegebouw van Rijksuniversiteit Groningen. Hier kregen de leerlingen een laatste kans om de jury te overtuigen dat hun PWS de allerbeste is. De leerlingen kregen een eigen kraampje, waarmee ze hun profielwerkstuk tijdens de informatiemarkt konden presenteren.

Top-5 van Nederland

Na de markt kwam de jury met een eindoordeel. De jury prees de kwaliteit van de werkstukken, die in hun ogen soms al bijna de vorm hadden van academische onderzoeksrapporten. Over het PWS van Jildou en Marije zei de jury het volgende: \'Dit PWS is een erg goed maatschappelijk stuk. Het is een nieuw en origineel onderwerp, wat het relevant maakt. Het stuk is geschreven als onderzoeksrapport en zo leest het ook: dat is indrukwekkend. We hebben het PWS met veel plezier en interesse gelezen!’

Hoewel de leerlingen van het Lauwers College er niet met de Jan Penprijs vandoor gingen, mochten ze wel een certificaat in ontvangst nemen met daarop een Eervolle Vermelding en het juryrapport. Ook kunnen de leerlingen trots terugblikken op het resultaat: ze behoren in hun categorie immers alsnog tot de vijf besten van Nederland.