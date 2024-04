Dorpshuis FeanwÃ¢lden 'sneuvelt' na lang juridisch getouwtrek

Dorpshuis Feanwâlden 'sneuvelt' na lang juridisch getouwtrek

za 13 april 2024, 8.00 uur

FEANWALDEN - De lang gekoesterde droom van een dorpshuis met jeugdruimte in Feanwâlden is definitief van de baan. Deze week is er een streep gezet door de gesubsidieerde bouwplannen van stichting Doarpshûs MynSkip, na een jarenlange juridische strijd met de gemeente Dantumadiel.

In de uitspraak van 10 april verklaarde de hoogste bestuursrechter het beroep van de stichting ongegrond. Daarmee gaf de Raad van State groen licht aan de gemeente om de eerder toegekende subsidie van ruim 1 miljoen euro in te trekken.

Langlopend conflict

De affaire sleepte zich al sinds 2019 voort. Dat jaar vroeg de stichting het college van B&W om de toegezegde subsidie voor het multifunctionele dorpshuis daadwerkelijk over te maken. Het geld werd in 2015 en 2017 toegezegd. Het besluit werd teruggedraaid vanwege geldgebrek.

Strijd en protest

Omdat de gemeenteraad daarover nog geen formeel besluit had genomen, wees het college het verzoek af. Een beslissing die een ware juridische golvingbeweging op gang bracht. Er werden in het dorp ook diverse protestacties georganiseerd.

Veranderde situatie

In hoger beroep oordeelde de Raad van State dat de subsidie wel degelijk was verleend. Maar doordat de grond in Feanwâlden intussen niet meer beschikbaar was, mocht de gemeenteraad het besluit alsnog intrekken.

Einde

De financieel krap bij kas zittende gemeente Dantumadiel had destijds onvoldoende middelen voor het project. Ook het wegvallen van de cruciale bouwlocatie speelde later een grote rol. Het betekent na vijf jaar procedures het definitieve einde van de jarenlange lobby voor het gebouw.