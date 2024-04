Pool trapt deuken in bejaarde Honda – boete en schade vergoeden

vr 12 april 2024, 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Pool moet de schade vergoeden die hij aanrichtte door zonder enige aanleiding deuken in een 32 jaar oude Honda Civic te trappen. Wegens vernieling werd de man vrijdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een boete.

Terrasstoel in de hand

De eigenaar van de Honda reed op de avond van 1 september vorig jaar door de Van Harenstraat in Wolvega. Kennelijk ergerden een paar mensen die op een terras zaten zich aan de passerende auto’s. Nadat eerst al iemand met een terrasstoel in de hand de weg op was gelopen, begon de Pool tegen de Honda aan te trappen.

Verstopt op het toilet

Met als gevolg een fiks aantal deuken. Toen de politie de man wilde aanhouden, had hij zich verstopt op het toilet van een horecagelegenheid. Hij kon uiteindelijk toch worden aangehouden. Tijdens het verhoor kon hij zich weinig herinneren en ontkende hij de vernieling.

Op camera opgenomen

Het incident was op camera opgenomen en dat was voor de rechter voldoende bewijs. De Pool werd veroordeeld tot een geldboete van 425 euro. De schade aan de Honda Civic komt voor zijn rekening. De eigenaar had een claim ingediend van 2111 euro.