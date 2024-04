Nieuw conflict tussen Dantumadiel en Noardeast-FryslÃ¢n

Nieuw conflict tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

wo 10 april 2024, 8.00 uur

DAMWALD - Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben besloten tot arbitrage over te gaan om een geschil te beslechten dat is ontstaan tijdens de ontvlechting van hun gezamenlijke ambtelijke organisatie.

De twee gemeenten maakten tot voor kort deel uit van een ambtelijke samenwerking, maar gingen per 1 januari 2024 uit elkaar. Bij deze scheiding is onduidelijkheid ontstaan over de definitie en uitwerking van het vraagstuk rond overtollig personeel.

De problemen begonnen toen bleek dat er na de ontvlechting te veel personeel was voor de hoeveelheid werk, een situatie die bekend staat als overbezetting.

Overbezetting

Volgens de rapportage Opheffingsplan van adviesbureau Deloitte moeten de gemeenten nadere afspraken maken over de personele gevolgen van "overbezetting" als gevolg van de opheffing van de ambtelijke samenwerking. Maar in de stuurgroep die over de ontvlechting gaat, kon geen overeenstemming worden bereikt.

Scheidsrechters

In een brief aan de gemeenteraad van Dantumadiel schrijft het college dat in overleg met Noardeast-Fryslân is besloten tot arbitrage over te gaan volgens artikel 20 van de centrumregeling die de samenwerking regelde. Beide gemeenten zullen een arbiter aanwijzen, die gezamenlijk een derde arbiter zullen kiezen.

"Zo kunnen we snel tot een adequate en praktische afwikkeling komen", stelt het college. Het arbiters-advies is bindend voor beide partijen. De kosten worden gelijk verdeeld.

De uitkomst van de arbitrage moet uitsluitsel geven over hoe om te gaan met eventuele overtollige formatie.