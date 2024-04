Verlate 'himmeldei' met schoolkinderen in Mitselwier

di 9 april 2024, 12.51 uur

MITSELWIER - Dorpsbelang Mitselwier heeft maandag samen met de kinderen van CBS De Rank een 'himmeldei' gehouden. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd maar was dit jaar door meerdere redenen verlaat.

Het is goed voor iedereen om ervoor te zorgen dat het dorp schoon blijft.

"We doen dit om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk zwerfafval in ons dorp is en meteen krijgen de kinderen een stukje bewustzijn mee om geen afval in de natuur te gooien" aldus voorzitter Popke van Hijum van dorpsbelang.

Het is inmiddels de vierde keer dat de dag werd georganiseerd. Het werpt zijn vruchten wel af want ieder jaar wordt er minder vuil verzameld.

FOTONIEUWS