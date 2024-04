Omstander redt bestuurder uit te water geraakte bestelbus

ma 1 april 2024, 21.25 uur

HOORNSTERZWAAG - Een bestelbus is maandagavond te water geraakt langs de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag. De man reed richting Donkerbroek toen het mis ging. De bestuurder werd door een omstander uit zijn bestelbus gehaald.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden omstreeks 20.40 uur opgeroepen voor het ongeval. Zij hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Vermoedelijk moest de bestuurder uitwijken voor overstekende reeën.

Er werd opgeschaald naar een 'middel-hv', een middel hulpverlening. De bestuurder raakte gewond en is in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Hierna is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De ambulance zou vertrekken naar het ziekenhuis, maar bij het wegrijden kwamen ze er achter dat deze vast was komen te zitten. De ter plaatse gekomen brandweermensen hebben de ambulance los geduwd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

