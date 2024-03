Start bouw nieuwe accommodatie voor Korfbalvereniging It Fean

do 28 maart 2024, 16.16 uur

SURHUISTERVEEN - Met het onthullen van het bouwbord heeft wethouder Jouke Spoelstra het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe toekomstbestendige accommodatie van korfbalvereniging It Fean uit Surhuisterveen. Volgende week start bouwbedrijf van Dijk met de werkzaamheden van de nieuwe ontmoetingsruimte en kleedkamers voor de korfbalvereniging op het sportpark aan het Blauknopke.

"Om iets te realiseren wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed. Met deze instelling is de korfbalvereniging aan de slag gegaan. Mooi om te zien wat een actieve vereniging voor elkaar kan krijgen," zegt wethouder Jouke Spoelstra.

Door de ontwikkelingen rondom de bouw van AVEK en capaciteitsproblemen op het huidige sportpark It Ketting, is in samenspraak met de gemeente en de korfbalvereniging It Fean een plan gemaakt voor de nieuwe accommodatie. De korfbalvereniging is een mooie aanvulling op de sportclubs die al gevestigd zijn op sportpark de Feanster Banen.

De installatiewerkzaamheden van dit project worden uitgevoerd door installatiebedrijf DRS. De accommodatie wordt energieneutraal uitgevoerd. In samenspraak met het bouwbedrijf en de installateur verricht de vereniging zelf ook werkzaamheden.

De verwachting is dat eind 2024 het geheel opgeleverd kan worden. Naast de accommodatie worden kunstgrasvelden gerealiseerd. De vereniging zal de accommodatie voor het eerst in gebruik nemen tijdens het veldseizoen in het voorjaar van 2025.