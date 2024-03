Hardleerse sportvissers uit Opsterland meerdere keren beboet

wo 27 maart 2024, 15.17 uur

TJALLEBERD - Twee sportvissers uit de gemeente Opsterland negeerden vorige week de visvoorwaarden in een natuurgebied van Staatsbosbeheer.

De twee vissers waren vanuit een bootje aan het vissen op roofvis. Vissen vanuit een boot is in dit natuurgebied nabij Tjalleberd nooit toegestaan. Ook mocht op dit water in de periode van 1 januari t/m 1 juli niet worden gevist.

De beide vissers zijn staande gehouden, waarna één van de vissers er vandoor ging. Later op de avond hebben boa's deze visser alsnog bezocht. De bedragen van de proces-verbalen lopen inmiddels in de honderden euro’s. Eén van de vissers was twee weken geleden ook al geverbaliseerd door beide boa’s voor dezelfde overtredingen.

In bepaalde periodes mag je in een aantal wateren van Staatsbosbeheer niet vissen. 'Groene’ buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de FUMO en Natuurmonumenten troffen deze twee vissers aan tijdens hun vistocht. Er zijn aan het duo beiden drie proces-verbalen uitgedeeld.

Gesloten tijden vis- en aassoorten

In sommige kwetsbare natuurgebieden mag je in bepaalde periodes niet vissen. Bijvoorbeeld om broedende vogels te beschermen. Daarnaast moeten vissers op roofvis rekening houden met de wettelijke gesloten tijden.

Als je tijdens deze tijden een bepaalde vissoort (zoals snoek) vangt, moet je in Fryslân deze meteen terugzetten in het water waarin hij is gevangen. Dit betekent dus dat dat je de gevangen vissen niet mag meenemen. Daarnaast geldt er ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas, dode vis, een stukje vis en slachtproducten in de periode van 1 april tot de laatste zaterdag van mei.