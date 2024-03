Gytsjerker verdacht van betrokkenheid bij schietincident

wo 27 maart 2024, 10.29 uur

GYTSJERK - De politie heeft dinsdag een 25-jarige man uit Gytsjerk aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident in Menaam eerder die dag. Hierbij raakte een 26-jarige man uit deze zelfde plaats gewond.

Al eerder plaatsgevonden

Rond 17.30 uur kreeg de politie de melding van een mogelijk schietincident. Eenmaal ter plaatse bleek dat het incident al eerder had plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat dat het ergens tussen 16.00 en 17.30 uur gebeurd moet zijn.

Wapen in beslag

Er is door de politie direct een onderzoek gestart aan de Boech in Menaam, waar het incident plaats vond. Uit dit onderzoek kwam de Gytsjerker naar voren. Er is ook een vuurwapen in beslag genomen.

Getuigen gezocht

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over dit incident. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.