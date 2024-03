Burgemeester roept wethouder op matje om 'mes in de rug'

di 26 maart 2024, 21.45 uur

DAMWALD - Burgemeester Klaas Agricola riep dinsdagavond wethouder Kees Wielstra publiekelijk op het matje vanwege de woorden 'mes yn' e rêch'. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis in Damwâld.

De wethouder zag de kritiek van de raad als een 'mes in de rug' voor de ambtenaren van zijn gemeente. Veel inwoners staan op de wachtlijst met aanvragen en wethouder Wielstra zou liever zien dat de raad de ambtenaren een 'hart onder de riem' steekt in plaats van een 'mes in de rug'.

'Nim wurden werom'

Voorzitter Agricola riep daarop Wielstra op het matje. "Ik ha graach dat jo dit werom nimme." Wielstra reageerde daarop: "Ik soe net witte werom, ik bin it der ynhâldlik net oer iens. Ik gean oer myn eigen wurden...." Agricola vond het een grove uitspraak en uiteindelijk volgde een onderbreking.

Niet beschuldigend bedoeld

Na de schorsing nam Wielstra de opmerking terug in de context dat het beschuldigend bedoeld was. Hij benadrukte vervolgens dat de mensen in de organisatie, die voor de inwoners, het bestuur en raad werken, ondersteuning en motivering nodig hebben vanuit de raad.

