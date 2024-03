Bestuurlijke fusie ZuidOostZorg en Nij Smellinghe

di 26 maart 2024, 14.25 uur

DRACHTEN - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen ZuidOostZorg en ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarmee is de voorgenomen bestuurlijke fusie in een volgende fase beland. Omdat de NZa de aanvraag heeft goedgekeurd, gaat nu ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de aanvraag beoordelen.

De twee organisaties werken al jaren strategisch samen op het gebied van (ouderen)zorg. "In de coronatijd zagen we duidelijk de meerwaarde van deze samenwerking, waarna we deze ook in onze strategie Radicaal Doorgaan 2022-2025 (ZOZ) en strategie \'Samen werken aan duurzame zorg 2024 – 2026’ (NS) hebben opgenomen."

Door bestuurlijk te fuseren en daarmee de samenwerking te bestendigen, kunnen ZuidOostZorg en Nij Smellinghe samen versnellen in hun missie om de zorg voor de regio Zuidoost Friesland te verbeteren en toegankelijk te houden. Daarmee denken ze klaar te zijn voor de grote maatschappelijke opgaven die er liggen, zoals de dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten.

Combineren expertise en ervaring

"We hebben de afgelopen jaren al mooie resultaten behaald in onze strategische samenwerking, die ook nodig zijn om tegemoet te komen aan de toenemende zorgvraag en de uitdagingen die daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan onze Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (ATOO) waar ouderen tijdelijk worden opgenomen wanneer zij geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, maar nog wel een zorgvraag. Daarmee bieden we een antwoord op de verkeerde-beddenproblematiek en zorgen we voor betere doorstroom", zeggen Simone Meertens en Karine van der Kraan, bestuurders van ZuidOostZorg.

"We hebben gezien dat het combineren van onze expertise en ervaring ervoor zorgt dat burgers meer dan voorheen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En dan wil je juist de samenwerking verder verstevigen. Daarom zetten we nu de volgende stap naar een bestuurlijke fusie."

De beide organisaties zien veel kansen in de samenwerking. "Gezien de krapte op de arbeidsmarkt kijken we daarbij vooral naar hoe we samen onze beschikbare capaciteit kunnen samenbrengen en inzetten. In-, door- en uitstroom voor patiënten en cliënten is daarbij van essentieel belang om aan de toenemende vraag tegemoet te kunnen komen", zegt Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder van Nij Smellinghe.

Elkaar versterken en samen sterker staan

Kleinlugtenbeld ziet de bestuurlijke fusie als een belangrijke stap voor de toekomst. "Door ons echt aan elkaar te verbinden, kunnen we de versnelling maken die nodig is", aldus Kleinlugtenbeld. "Zo kunnen we samen sterker inzetten op digitalisering, zorgtechnologie en het delen van onze capaciteit en expertise. Een voorbeeld hiervan is op het spoedplein, waar we samen met de huisartsen werken."

De aanvraag voor goedkeuring ligt op dit moment voor bij de ACM.