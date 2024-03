Pluim Passend onderwijs voor basisschool in Westergeest

wo 20 maart 2024, 17.32 uur

WESTERGEAST - Op basisschool CBS De Bining in Westergeest ontvangt het onderwijsteam op donderdag een bijzondere oorkonde: de Passend Onderwijs Pluim. De school ontvangt deze Pluim namens ouders, omdat twee leerlingen met het syndroom van Down naar deze basisschool gaan.

De Passend Onderwijs Pluim is bedoeld voor organisaties en mensen die álle kinderen kansen op ontwikkeling bieden, zodat kinderen met én zonder beperking elkaar op een natuurlijk manier ontmoeten. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen en onderwijsinstellingen zijn, als zij openstaan voor andere methodes dan waar zij normaliter mee werken, gedifferentieerd les geven en zorg in de school geregeld kan worden. Ook de toegankelijkheid van het materiaal, het gebouw en samen zorgen voor mobiliteit is een onderdeel van passend onderwijs.

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor basis- en vervolgonderwijs. Kinderen met en zonder beperking hebben het recht om samen naar school te gaan, en waar nodig extra ondersteuning te krijgen. De Passend Onderwijs Pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die aan hun kind geboden wordt om te leren en te groeien.

Het uitreiken van deze Pluim valt samen met de Wereld Downsyndroomdag. Op 21 maart staat CBS de Bining stil bij de Wereld Downsyndroomdag. "We doen mee met deze bijzondere dag, omdat we twee leerlingen met het Downsyndroom op school hebben," zegt Sietske Raap, directeur van de basisschool.

"Deze kinderen draaien zo veel mogelijk mee in de groepen. Dit is een verrijking voor zowel de kinderen met het Downsyndroom als de andere kinderen in de klas. Ze leren van en met elkaar en zien dat alle kinderen verschillend zijn." De kinderen en leerkrachten van de Bining dragen deze dag twee verschillende sokken om aan te tonen dat anders zijn oké is.

De ouders van de kinderen met het Downsyndroom hebben de Pluim voor de school aangevraagd. "Het is een enorme eer dat wij deze Pluim mogen ontvangen," aldus Sietske Raap. "We vinden het belangrijk dat kinderen onderwijs kunnen krijgen in eigen omgeving. Samen met ouders, gemeente en overige instellingen kijken we altijd naar de mogelijkheden."

Basisschool de Bining is een van de 21 basisscholen van Stichting Arlanta in Noordoost Friesland. De Pluim voor Passend Onderwijs sluit naadloos aan bij de onderwijskoers van Arlanta, waar diversiteit en werken vanuit de waarden gelijkwaardigheid, waardering en zorg voor elkaar gestimuleerd wordt.