Vervelende stappers collectief geweerd in Heerenveense horeca

do 16 mei 2024, 18.03 uur

HEERENVEEN - In Heerenveen start deze week de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO). Het doel van de CHO is het vergroten van de veiligheid voor ondernemers, medewerkers en gasten in de aangesloten horecagelegenheden. Heerenveen heeft de primeur in Friesland.

Door het verminderen van overlast en het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, streeft de horeca naar een veiliger uitgaansklimaat waarin ongewenst gedrag niet wordt getolereerd. Ondernemers die meedoen aan een CHO hebben afgesproken dat als een gast zich ernstig misdraagt in een bedrijf, hem of haar de toegang tot een horecabedrijf wordt ontzegd.

Die ontzegging geldt ook voor andere horecabedrijven die meedoen in het afgebakende uitgaansgebied of de gemeente. Als de persoon met ontzegging toch één van die horecabedrijven betreedt, wordt dit na aanzegging om te vertrekken beschouwd als huisvredebreuk en is dit strafbaar. Vertrekt de gast niet vrijwillig, dan zal de politie optreden en het Openbaar Ministerie de betrokken persoon vervolgen.



Heerenveen eerste Friese gemeente

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 20 vergunningen verstrekt aan afdelingen van KHN om collectieve horeca ontzeggingen in te kunnen voeren. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft KHN een nieuw platform met bijbehorende app ontwikkeld om ontzeggingen te registreren. Vanwege veranderingen in de privacywetgeving, moest het bestaande model aangepast worden. Het nieuwe platform voldoet weer aan alle eisen en behoeften.



Burgemeester Avina Fokkens plakte donderdag de eerste sticker op het pand van Café it Houtsje. Burgemeester Fokkens: "We zijn erg blij dat de Heerenveense horeca de collectieve horecaontzeggingen weer kan inzetten. Dit is een belangrijke stap en een goed instrument dat helpt in onze aanpak van veiligheid in het horecagebied. De samenwerking tussen politie, gemeente en horeca wordt hiermee nog verder versterkt. Overlastplegers kunnen nu niet alleen in het horecacentrumgebied worden geweerd door gebiedsontzeggingen, maar ook binnen de horecagelegenheden zelf. Deze aanpak vult elkaar nu prachtig aan en zorgt voor een veiliger en gastvrijer Heerenveen voor iedereen."