Verhalenmiddag over opvallende bewoners uit de tijd van Ypeij

di 19 maart 2024, 19.59 uur

TYTSJERK - Kom op 30 maart naar de unieke verhalenmiddag met meesterverteller Douwe Kootstra in Park Vijversburg. Kootstra zal deze middag vertellen over bijzondere bewoners uit de regio uit de tijd van Nicolaas Ypeij (1794 - 1869).

De verhalenmiddag wordt georganiseerd door Theaterkerk Nes in samenwerking met Park Vijversburg in het kader van de tentoonstelling 'De laatste dagen van de dorpsgek' die tot en met 2 juni is te zien in Theaterkerk Nes.

Nicolaas Ypeij heeft veel betekend voor zowel de welvarende als de arme bevolking in de regio Tytsjerk / Ryptsjerk / Hurdegaryp en Noardburgum. Als filantroop zorgde hij voor een geweldige ontwikkeling in deze streek.

In die tijd was het verschil tussen rijkdom en armoede in de regio enorm. Beide zijn van invloed op de mentale gesteldheid. De last van de rijkdom en het juk van de armoede zijn twee belangrijke thema’s in de tentoonstelling 'De laatste dagen van de dorpsgek’.

Tijdens de verhalenmiddag (15.00 - 17.00 uur) wordt er een korte wandeling gemaakt door Park Vijversburg onder leiding van een gids, die meer zal vertellen over onder andere de het huis met de twintig kamertjes en de villa. In het paviljoen zal meesterverteller Douwe Kootstra vervolgens de aanwezigen meenemen op een verhalenreis langs bijzondere en opvallende bewoners uit de omgeving Tytsjerk uit de tijd van Nicolaas Ypeij.

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk. Bestel de tickets à €15,- per stuk via de website www.theaterkerknes.nl. De tentoonstelling in Theaterkerk Nes kan vervolgens gratis worden bezocht op vertoon van het ticket van de verhalenmiddag.