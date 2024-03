Brandweer Surhuisterveen wint brandweerwedstrijden in Grou

ma 18 maart 2024, 11.40 uur

GROU - Brandweer Surhuisterveen heeft zaterdag de brandweerwedstrijden in Grou gewonnen. Acht brandweerploegen deden mee aan deze wedstrijd in de klasse ’Brandbestrijding’.

De manschappen 1, 2 en 3 van Surhuisterveen kregen ook nog een individuele prijs als beste in hun categorie.

Het scenario was: De brandweerploegen werden opgeroepen voor een gebouwbrand. Het gebouw is in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw waar een bootopslag is gevestigd en een fietsenwinkel ("Bij (re)cicle"). De fietsenwinkel is nog in aanbouw. Zaterdag werden de laatste werkzaamheden verricht, omdat deze op maandag 18 maart feestelijk wordt geopend. De fietsenwinkel wordt ingericht en de laatste gevelrenovatiewerkzaamheden worden door een aannemer uitgevoerd.

Een medewerker die in de fietsenwinkel aan het werk was, zag ineens rook ontstaan in een kast waar fietsaccu's opgeslagen lagen. Hij heeft nog een bluspoging gedaan, maar die had geen effect door de kettingreactie die is ontstaan in de accu's. Daarna is de medewerker onwel geworden en krijgt uiteindelijke en hartstilstand.

Ondertussen is de eigenaar buiten in gesprek met de aannemer en heeft geen weet van de situatie binnen. Als hij nat het gesprek naar binnengaat, ontdekt hij lichte rook in de hal en belt 112. Door de rook raakt hij onwel en is hij buiten bewustzijn.

De uitslag:

1. Brandweer Surhuisterveen

2. Brandweer Sint Annaparochie

3. Brandweer Barneveld

4. Brandweer Elspeet

5. Brandweer Kollum

6. Brandweer Defensie, post I.S.K

7. Brandweer Meldkamer Noord Nederland

8. Brandweer Heerenveen

Brandweer Surhuisterveen en Sint Annaparochie zijn door naar de volgende ronde. Deze zal plaats vinden op zaterdag 25 mei in Heerenveen.

