Humanitas ontvangt eerste exemplaar vernieuwde Geldgids

di 12 maart 2024, 16.38 uur

BURGUM - De heer Elzinga, de heer van Dijk en mevrouw van Dellen van Humanitas Thuisadministratie ontvingen dinsdag het eerste exemplaar van de vernieuwde geldgids uit handen van wethouder Caroline de Pee.

Geldgids geeft (financiële) ondersteuning

In Nederland zijn er veel regelingen en toeslagen. Toch weten veel mensen niet welke regelingen er zijn en waar ze recht op hebben. Hierdoor leven veel mensen in (dreigende) armoede.

De geldgids geeft een overzicht wat er mogelijk is aan uitkeringen, regelingen en toeslagen. Ook instanties die hulp kunnen bieden zijn in de gids te vinden. "Met de geldgids willen we inwoners helpen hun weg te vinden in de wirwar aan regelingen en instanties" aldus wethouder Caroline de Pee.

Geldt dat ook voor mij?

In de geldgids wordt verwezen naar de website www.datgeldtvoormij.nl/tytsjerksteradiel Sinds november 2023 is de gemeente aangesloten bij \'Dat geldt voor mij’.

De website biedt een totaaloverzicht van alle landelijke toeslagen en gemeentelijke regelingen. Online doet men eenvoudig en anoniem een check waar men voor in aanmerking komt. Het is ook mogelijk om deze check samen met een vrijwilliger van Humanitas te doen. Via de site kan direct een aanvraag worden gedaan.

Geldgids gratis voor iedereen

De geldgids is gratis af te halen op het gemeentehuis. De gids kan ook telefonisch worden aangevraagd via 14 05 11. Een digitale versie is direct beschikbaar via www.t-diel.nl/geldgids

Ook andere instanties en voorzieningen zullen binnenkort geldgidsen ontvangen om uit te geven aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Met het verspreiden van de geldgids hoopt de gemeente inwoners te helpen rond te komen bij weinig inkomen.