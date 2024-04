Auto, met daarin 93-jarige inzittende, rolt sloot in

di 12 maart 2024, 15.21 uur

AUGUSTINUSGA - Een 93-jarige vrouw uit Surhuisterveen beleefde dinsdagmiddag spannende momenten in Augustinusga. Ze rolde met een auto in de sloot langs It West.

De zoon laat weten dat hij met haar naar de begraafplaats in Augustinusga was geweest. Na het bezoek had de man zijn moeder in de auto geholpen. Terwijl hij het hek dicht zou doen, rolde de auto over It West en eindigde in de sloot.

En dat was even flink schrikken voor de 93-jarige vrouw. Ze kon na het incident al vrij snel uit het voertuig gehaald worden.

Een bergingsdienst trok het voertuig later uit de sloot. De auto is nabij schoon gespoten en de man kon daarna zijn weg weer verrvolgen. Zijn 93-jarige moeder bleef ongedeerd.

De man uit Augustinusga liep alleen een paar natte sokken en schoenen op. Dat gebeurde toen hij de berger hielp met het koppelen van de kabel.

Het was overigens niet de eerste keer dat hij een handrem vergat. Decennia terug eindigde er ook al eens een auto van de man in het Prinses Margrietkanaal.

