Verkeersbord verstopt achter standbeeld Jan Binnes

ma 11 maart 2024, 14.26 uur

KOLLUM - Een niet al te handig geplaatst verkeersbord in Kollum. Op de Voorstraat is afgelopen week een verkeersbord achter het standbeeld van Jan Binnes geplaatst.

Het beeld werd in mei 2023 onthuld en is gemaakt door kunstenaar Gosse Dam. Jan Binnes was één van de leiders van het Kollumer Oproer. Het Kollumer Oproer in 1797 was een opstand van Oranje gezinde Friezen tegen de Franse overheersing.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de initiatiefnemers van het beeld inmiddels beterschap beloofd. Het verkeersbord zal binnen afzienbare tijd een andere plek krijgen. Dan zal zowel het beeld als het verkeersbord goed zichtbaar zijn voor iedereen.

