Christelijk onderwijs samen verder als PCBO Fiersicht

ma 4 maart 2024, 16.14 uur

DAMWALD - Friesland is een nieuwe schoolvereniging rijker (en twee armer, dat ook). De verenigingen voor protestants christelijk onderwijs Dantumadiel en Ferwerderadiel hebben de handen ineengeslagen en gaan sinds 1 maart samen verder als PCBO Fiersicht.

"Daarmee zijn we ervan overtuigd dat de nieuwe vereniging klaar is voor de toekomst en dat christelijk onderwijs ook voor de komende jaren in onze plattelandsgemeenschappen gewaarborgd is", aldus Martinus Bron, voorzitter van de Commissie van Intern Toezicht van (voormalig) PCBO Ferwerderadiel.

Na een periode van verkennende samenwerking en intensieve voorbereiding stemden de leden van beide verenigingen op 8 januari jl. unaniem in met een bestuurlijke fusie tussen PCBO Dantumadiel en PCBO Ferwerderadiel. Door de samenvoeging van beide verenigingen ontstaat een nieuwe vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast Fryslân met elf scholen, bijna 1700 leerlingen en circa 200 medewerkers.

Volgens Bron was er niet per se een noodzaak om te fuseren: "Dat hebben we bij PCBO Ferwerderadiel altijd willen voorkomen. Fuseren vanuit noodzaak geeft vaak paniek en dan maak je waarschijnlijk niet de beste keuzes. Het was een kwestie van lange termijn denken en uitgaan van wat het beste is voor de continuïteit van de vereniging, de kwaliteit van onderwijs van de kinderen en voor de medewerkers. We zijn blij dat we in PCBO Dantumadiel een partner hebben gevonden die deze waarden deelt en waarmee wij samen deze doelstellingen kunnen bereiken."

De nieuwe vereniging gaat verder als PCBO Fiersicht. Deze naam doet op verschillende manieren recht aan de oorsprong en ambities van haar leden. Ten eerste is het een Friese naam, met daarin verscholen het woord "Fier" als synoniem voor "trots". Omdat we trots zijn op onze afkomst en onze eigenheid. Daarnaast betekent Fiersicht letterlijk vooruitziende blik. Als onderwijsorganisatie kijken we steeds met die blik naar ons werk: hoe geven wij ons onderwijs optimaal vorm om kinderen goed voor te bereiden op hun plek in de maatschappij?

Tenslotte associeert de naam met vergezicht: of je nou midden in de Kwelderwal of De Mieden staat, zover ons oog het toelaat kunnen we genieten van het weidse Friese landschap waarin wij wonen, leren en werken.