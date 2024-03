Neppolitie berooft ouderen in Buitenpost van sieraden

vr 1 maart 2024, 17.58 uur

BUITENPOST - Een man die zich voordeed als politieman heeft vrijdag twee ouderen beroofd van hun sieraden. Dit gebeurde aan het begin van de middag aan de Kuipersweg.

De man deed alsof hij een inbraak in de buurt onderzocht en zei tegen de ouderen dat hij van de politie was. In verband met het onderzoek naar de inbraak zouden de sieraden van de slachtoffers gescand moeten worden; "Ik breng het u straks gelijk weer terug." beloofde hij nog.....

De man verdween met de noorderzon met de kostbaarheden.

Er is aangifte bij de politie gedaan en de politie heeft de zaak in onderzoek. Dezelfde vrijdag kwam er ook nog een melding binnen van bankhelpdeskfraude in de Irenestraat.