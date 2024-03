Burgemeester Gebben groot voorstander van spreidingswet

vr 1 maart 2024, 11.18 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel zegt een groot voorstander te zijn van de nieuwe spreidingswet. "Net leverje bestiet wat my betreft echt net."

Gebben gaf zijn visie naar aanleiding van vragen van raadslid Freddy de Haan (FNP) in de raadsvergadering. De Haan wilde weten of de nieuwe spreidingswet consequenties heeft voor de gemeente.

"It betsjut neat foar ús" gaf Gebben in het kort aan. In het AZC in Burgum worden 650 asielzoekers gehuisvest terwijl Tytsjerksteradiel volgens de spreidingswet 186 asielzoekers zou moeten opvangen. Daarnaast worden er ook nog 260 vluchtelingen uit Oekraïne (per april) opgevangen en heeft de gemeente nauwelijks achterstand in de huisvesting van statushouders (-3). "We dogge mear as ús bêst...."

Grutsk

De burgemeester liet bovendien weten 'grutsk' te zijn op 'ús mienskip'. "Wy ha in maatskiplike opjefte mar ek in humane plicht om hjiryn diel te nimmen."

Vanuit het college van B&W wordt de gemeenteraad halverwege maart verder ingelicht met nadere informatie en details over hoe Tytsjerksteradiel omgaat met de nieuwe wet.