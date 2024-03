Tbs met dwangverpleging voor brandstichting in flat Drachten

do 29 februari 2024, 18.10 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige vrouw die op 7 maart vorig jaar brand stichtte in haar flat aan het Oud Ambacht in Drachten, is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De vrouw was volgens de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar.

Ernstige waanstoornis

Dat de brandstichting haar niet kan worden toegerekend, betekent dat de Drachtster wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. De vrouw lijdt aan een ernstige waanstoornis en er zijn aanwijzingen voor autisme.

Hoog herhalingsgevaar

Gedragsdeskundigen adviseerden een langdurige behandeling met een hoog beveiligingsniveau. Omdat het herhalingsgevaar hoog is, oordeelde de reclassering dat de enige mogelijkheid voor een behandeling een tbs met dwangverpleging was. De vrouw had op de avond van 6 maart de gaskraan in de keuken al een klein beetje opengedraaid.

Bewoners geëvacueerd

De volgende ochtend draaide ze de kraan helemaal open en had ze er een vlam bij gehouden. Daardoor ontstond er brand in de flat. De politie moest in allerijl de bewoners van de andere woningen portiek evacueren. De officier van justitie had ook een tbs met dwangverpleging geëist.