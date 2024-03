Schennispleger laat tot drie keer toe zijn piemel zien

do 22 februari 2024, 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige man is donderdag wegens schennis van de eerbaarheid (potloodventen) veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De politierechter achtte bewezen dat de man uit Wolvega eind maart vorig jaar tot drie keer toe in het openbaar aan zijn geslachtsdeel heeft gezeten.

Achteraan gefietst

Twee vrouwen en een meisje van 13 waren er op drie verschillende dagen in maart 2023 getuige van dat de Wolvegaster aan zijn geslachtsdeel zat. Dat gebeurde op de Domeinenweg of de Steenwijkerweg in Peperga. Het meisje had de verdachte in eerste instantie gegroet, waarop hij achter haar aan fietste.

Geprobeerd te plassen

Het meisje zag dat er een klein stukje van de piemel uit de kleding stak en dat de man eraan trok of erin kneep. Het andere slachtoffer zag een man staan plassen met de broek op de enkels. Ze zag dat hij aan zijn penis trok. De verdachte ontkende in alle toonaarden.

Hij erkende dat hij het eerste slachtoffer was tegengekomen, maar hij zou – met moeite - geprobeerd hebben te plassen.

"Het is een optelsom"

Over de twee andere aangiftes merkte hij op dat hij niet de persoon kon zijn geweest die de slachtoffers hebben gezien. De officier van justitie was ervan overtuigde dat de verdachte de schennispleger was. Hij zag overeenkomsten in de incidenten en de beschrijvingen die de slachtoffers van de potloodventer hadden gegeven. "Het is een optelsom", concludeerde de officier. De officier eiste een werkstraf van 80 uur.

500 euro smartengeld

De politierechter vond de aangiftes "betrouwbaar". De rechter sprak van "hele vervelende feiten". "De slachtoffers zijn op een onwenselijke manier geconfronteerd met uw geslachtsdeel".

De rechter nam de eis over. Het meisje krijgt 500 euro smartengeld. Zij heeft nog steeds last van de ongewilde confrontatie met de schennispleger.