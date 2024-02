Buitenposter tweemaal opgepakt voor rijden onder invloed

wo 14 februari 2024, 13.08 uur

IE - In Ie heeft de politie dinsdagmiddag een 29-jarige man uit Buitenpost aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs en het bezitten ervan.

De aanhouding volgde kort op een eerdere aanhouding afgelopen vrijdag, waarbij de automobilist ook werd betrapt op soortgelijke overtredingen.

Aanhouding

De verdachte viel bij de politie op doordat hij reed in een auto waarvan de APK verlopen was. De man werd op langs de Uniastrjitte staande gehouden. Een uitgevoerde speekseltest bevestigde de verdenking van drugsgebruik.

De situatie escaleerde bijna toen de man weigerde de aanwezige drugs af te staan, wat resulteerde in een extra proces-verbaal. Bij de man werd namelijk een flesje GHB aangetroffen en in beslag genomen.

Verder onderzoek

Na de arrestatie is de Buitenposter meegenomen naar het politiebureau in Dokkum, waar bloed werd afgenomen om het drugsgebruik nader te onderzoeken. Dit onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de man onder invloed was tijdens het besturen van zijn voertuig.

Eerder gepakt

Opmerkelijk is dat de 29-jarige slechts enkele dagen voor zijn recente aanhouding, op vrijdag, eveneens werd gearresteerd. Ook toen werd hij verdacht van het rijden onder invloed van drugs.