Woningnood onder jeugd in Burgum aanhoudend probleem

di 13 februari 2024, 18.10 uur

BURGUM - De initiatiefgroep Burgum 2040 wil samen met de gemeente Tytsjerksteradiel binnen twee jaar 50 betaalbare woonruimtes voor jongeren realiseren. De ambitie wordt gedreven door de alsmaar voortdurende woningnood onder jongeren in Burgum en de gemeente.

De groep vraagt om een beperkte financiële bijdrage van de gemeente, een toegewijde contactpersoon, en toegang tot expertise en informatie om dit plan te verwezenlijken.

Burgum loopt achter

"Een blik op de toekomst toont aan dat Burgum, vooral in de leeftijdscategorie van 25-30 jaar, achterblijft vergeleken met andere delen van Noordoost Friesland. Dit is een trend die de vitaliteit en dynamiek van ons dorp bedreigt." verklaart Burgum 2040.

Inmiddels speelt de woningnood onder vooral jongeren al bijna 20 jaar een rol in Burgum. De gemeente Tytsjerksteradiel is tot op heden niet in staat gebleken het tij te keren.

Mislukt plan Quatrebras

In 2021 deed ondernemer Jaap Holwerda een voorstel om huizen voor jongeren te bouwen op zijn terrein op Quatrebras. Aan betaalbare (huur)huizen was toen al een nijpend te kort in Burgum en omstreken. Er werd niet ingegaan op zijn aanbod. In 2019 trok makelaar Jaap Kingma aan de bel. Voor hem was de 'tunnelvisie' van het gemeentebestuur de oorzaak van de problemen op de woningmarkt in Burgum.

Woningnood in 2005

De 38-jarige Jan Lammert Sijtsema, voormalig inwoner van Garyp en actief in de jongeren adviescommissie TJAC, herinnert zich hoe al in 2005 aandacht werd gevraagd voor jongeren huisvesting. "Ut myn freonengroep fan 7 freonen binne der twa yn 'e gemeente wenjen bleaun." Naast het aanbod speelde bij zijn vrienden ook de plek waar werk (en schoonfamilie woont) een grote rol.

Veel jongeren vertrokken

Het TJAC vroeg in 2005 al aandacht voor de bouw van huizen voor jongeren. Wethouder Bert Nijboer gaf destijds aan om in actie te komen naar aanleiding van hun burgerinitiatief maar veel nieuwe huisvesting is er nooit gerealiseerd. Van de commissieleden van het TJAC die zich met wonen hielden, zijn twee van de drie buiten de gemeente geëindigd. Het drietal kwam met het burgerinitiatief omdat ze in 2005 geen huurwoning kon krijgen.

Politieke wil

"It probleem sit him tsjinwurdich oan de ûnderkant fan de merk. Der is hast gjin wenning te keap en nijbou is te djoer foar de jongerein. It is in sneue saak omdat bouen in kwestie fan politike wil is". Sijtsema, woonachtig in Wijnjewoude, hoopt dat er in Burgum snel knopen worden doorgehakt.

Burgum 2040 zal op 15 februari hun burgerinitiatief presenteren tijdens het Iepen Poadium van de gemeenteraad in Tytsjerksteradiel, met als doel urgente actie te bewerkstelligen om de langdurige woningnood onder jongeren aan te pakken.