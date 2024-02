Drachtster brandweerman redt kat uit de boom in Kootstertille

ma 12 februari 2024, 16.41 uur

KOOTSTERTILLE - Een kat is maandagmiddag uit de boom gered in Kootstertille. De kat had een flinke wandeling door het dorp gemaakt en was uiteindelijk op zo'n vijf meter hoogte in een boom geklommen bij een woning aan de Swee.

De hoogwerker van de brandweer van Drachten kwam ter plaatse om de kat te redden. Omdat de hoogte wel wat meeviel, hoefde de hoogwerker zelf niet ingezet te worden. Met een lange ladder was de weggelopen kat binnen een minuut bevrijd.

Het baasje was aanwezig bij de reddingsactie en heeft de kat meegenomen in een kattenbak.