Man vrijgesproken van veroorzaken gebroken enkel bij vriendin

vr 2 februari 2024, 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Giethoorn (43) is door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan zijn (ex-) vriendin. De man zou de ex met zijn auto hebben aangereden.

Dubbele enkelbreuk

Dat zou zijn gebeurd in Noordwolde, in de nacht van 29 mei 2020. De verdachte zou, na een ruzie, zijn vriendin uit de auto hebben gezet en haar vervolgens hebben aangereden. Het stond vast dat de vrouw een dubbele enkelbreuk had opgelopen, maar de rechter had teveel twijfels over hoe dat letsel was ontstaan.

Aangereden en achtergelaten

De verdachte en het slachtoffer hadden beide hun eigen verhaal. Zij had bij de politie verklaard dat de verdachte haar had aangereden en haar vervolgens had achtergelaten, waarna hij haar toch weer had opgepikt. De verdachte wist "honderd procent zeker" dat hij de vrouw niet had aangereden.

Drie jaar later aangifte gedaan

Hij was wel teruggereden om haar op te pikken en toen had ze ineens wel letsel. Maar hij wist niet hoe dat was ontstaan. De vrouw had drie jaar na dato pas aangifte gedaan.

Volgens de verdachte was ze er op uit om een financieel slaatje uit de situatie te slaan. De officier van justitie vond dat er voldoende bewijs was en eiste een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

Vrijspraak van zware mishandeling

"Het blijft een heel raar verhaal", merkte advocate Jana Andonovski op. Voor de advocaat bleef het onduidelijk wat er precies was gebeurd. De rechter was dezelfde mening toegedaan. Zij sprak de Giethoornaar vrij van zware mishandeling.