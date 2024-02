Snelheidsfeest eindigt met oom agent als onverwachte gast

do 25 januari 2024, 17.02 uur

SIBRANDAHUS - De verjaardag van een automobilist kreeg dinsdag een onverwachte wending. De man, afkomstig uit de gemeente Tytsjerksteradiel, was klaarblijkelijk volop in de feeststemming.

Hij besloot op de Burdaarderstrjitwei bij Sibrandahûs zijn snelheid te testen, wat resulteerde in een rit met 115 km/u door een 60 km-zone.

Onaangenaam verrast

Ironisch genoeg vond op datzelfde tijdstip een snelheidscontrole plaats. Alsof het lot ermee speelde, werd de jarige op 'zijn dag' betrapt. Naast de gebruikelijke verjaardagsfelicitaties, ontving hij een minder feestelijk proces-verbaal uit handen van de politie.

Rijbewijs ingevorderd

De verjaardagstaart was vast nog niet aangesneden toen bleek dat de overtreding ernstig genoeg was om zijn rijbewijs in te vorderen. Meer dan 50 km/u te snel rijden is geen kleinigheid, dus werd het feest abrupt onderbroken. Het is onbekend hoe de jarige thuis is gekomen.

De man kan nu alleen maar hopen dat de officier van justitie een cadeautje in petto heeft bij het bepalen van de boete en de teruggave van zijn rijbewijs. Misschien volgend jaar een feestje zonder snelheidsrecord?

