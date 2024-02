Smallingerlands Belang: let op belangen van huurders

wo 24 januari 2024, 18.00 uur

DRACHTEN - Smallingerland moet de vinger aan de pols houden als het om de belangen van huurders gaat. Dat vindt de raadsfractie van Smallingerlands Belang (SB). De verwachting is dat het aantal probleemhuurders toeneemt.

Woordvoerder Dennis Bekius vroeg in november 2023 al aandacht voor de problematiek en dan met name naar het woonlastenonderzoek in de gemeente, dat in januari van dat jaar zou komen, maar nog niet binnen was. Hij deed dat dinsdagavond tijdens het vragenuur in Het Debat opnieuw.

Aan het woonlastenonderzoek in Smallingerland wordt hard gewerkt, vertelde wethouder Robin Hartogh Heys. Twee weken geleden hebben de betrokken coöperaties het rapport ontvangen. De uitkomsten worden eerst intern besproken en daarna met de Bewonersraad Smallingerland.

Tijdens het vragenuur pleitte Bekius (SB) voor het verduurzamen van huurwoningen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Niet alle huurders krijgen ze, waardoor ze met hogere energielasten blijven zitten. Wethouder Hartog Heys verduidelijkte dat woningcoöperaties niet voldoende geld hebben om alle woningen van het energielabel A te voorzien. "Ze doen er wel alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Ze zitten nu in een versnelling, maar het kan in sommige gevallen nog lang duren", aldus Hartogh Heys.

Verschillen in de hoogte van de huur voor zelfde type woningen zijn ook verklaarbaar, aldus de wethouder in reactie op een vraag van SB-raadslid Dennis Bekius. Als een huurder een lange periode in zijn woning zit, dan mag de jaarlijkse huur met een maximaal percentage worden verhoogd. Bij het wisselen van huurders mag de coöperatie de hoogte van de huur aanpassen aan wat gebruikelijk is voor een woning en dat betekent meestal een stijging van de maandhuur.