Omstreden ex-Jeugdhulp leider wordt baas bij T-diel

di 23 januari 2024, 10.35 uur

BURGUM - De nieuwe (tijdelijke) baas van de gemeente Tytsjerksteradiel, Johan Krul (1966), is de oud directeur van Jeugdhulp Fryslân. Krul gaat donderdag aan de slag met zijn nieuwe baan omdat de huidige gemeentesecretaris vanwege persoonlijke omstandigheden haar werk tijdelijk moet neerleggen.

Terwijl de gemeente Tytsjerksteradiel in een persbericht alleen zijn ervaring als gemeentesecretaris benadrukte, kent het Friese publiek Krul vooral van de problemen bij Jeugdhulp Fryslân. Onder zijn leiderschap kwamen er misstanden aan het licht welke voornamelijk betrekking hadden op de instelling Woodbrookers.

Woodbrookers

De instelling vangt sinds 2010 Friese jongeren van 12 tot 18 jaar met psychische of gedragsproblemen op. De instelling kwam in 2023 in opspraak na diverse berichten over misstanden. Kinderen brachten soms de nacht door in de isoleercel of werden met geweld of pijnprikkels in bedwang gehouden. Jeugdhulp Fryslân besloot na de media-aandacht om de instelling versneld te willen aan sluiten.

Positie

"De publicitaire storm die is ontstaan over Woodbrookers richt zich steeds meer en vaker op de positie van mij als bestuurder. Of dit terecht is of niet, is niet de belangrijkste vraag", schreef hij in oktober 2023 in een brief aan de Raad van Toezicht van Jeugdhulp Fryslân.

Ontslag

"Wat belangrijk is, is dat Jeugdhulp Friesland zich verder kan ontwikkelen. En als het vertrouwen in de bestuurder openlijk ter discussie staat, sta ik deze ontwikkeling mogelijk in de weg." Krul was sinds mei 2020 bestuurder bij Jeugdhulp Fryslân. In oktober 2023 nam hij ontslag vanwege de misstanden.