Record: toename verkeersongevallen in Achtkarspelen

ma 15 januari 2024, 12.06 uur

BUITENPOST - Het aantal verkeersongevallen in Friesland is in 2022 het sterkst toegenomen in de gemeente Achtkarspelen. In het laatst geregistreerde jaar ging het hier 111 keer mis op de weg, een stijging van 30,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.

In 2022 ging het in totaal 3.205 keer mis op wegen in Friesland. Dat is een stijging van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. Wel is deze toename minder sterk dan landelijk gemiddeld (+6,8%), al zijn er grote lokale verschillen binnen de provincie. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van onlangs gepubliceerde data van Rijkswaterstaat.

Naast Achtkarspelen steeg ook het aantal verkeersongevallen in Leeuwarden (+19,8%), Heerenveen (+12,8%) en Ooststellingwerf (+8%). Dat waren de sterkste stijgingen in Friesland.

Daling Dantumadiel

Niet overal was het kommer en kwel. In ongeveer de helft van gemeenten nam het aantal verkeersongevallen juist af, in Dantumadiel ging het zelfs om een daling van 16,1%.

De meeste ongevallen

Nergens in Friesland gaat het zo vaak mis op de weg als in Leeuwarden. In het laatst gemeten jaar werden er in deze gemeente 726 verkeersongevallen geregistreerd. De gemeente is hiermee zelfs goed voor bijna een kwart van alle ongelukken in de hele provincie.

De provinciale top vijf gemeenten met de meeste verkeersongevallen is:

Leeuwarden: 726 verkeersongevallen Súdwest-Fryslân: 413 verkeersongevallen Smallingerland: 370 verkeersongevallen Heerenveen: 299 verkeersongevallen De Fryske Marren: 263 verkeersongevallen

Poll: Wat is volgens jou de oorzaak van toename aanrijdingen?