Smallingerland zuinig met bijdrage Veiligheidsregio

wo 10 januari 2024, 18.30 uur

DRACHTEN - Smallingerland gaat niet zonder meer akkoord met de uitgaven van Veiligheidsregio Fryslân, die onder andere taken op het gebied van gezondheid en brandveiligheid uitvoert. Tijdens de vergadering van de Ronde Tafel dinsdagavond kwam directeur Wim Kleinhuis duidelijkheid verschaffen.

Smallingerland wil echter eerst overleg met de andere Friese gemeenten. Reden is dat de financiële verantwoording niet helder en duidelijk is. "We willen toe naar een duurzame, eenvoudige en transparante wijze van financiering", aldus burgemeester en wethouders.

Voor volgend jaar wil Smallingerland wel akkoord gaan met een salarisverhoging volgens cao-normen. De budgetten van de Veiligheidsregio voor huisvesting van onder andere de brandweer en materiaalbeheer worden jaarlijks geïndexeerd, maar Smallingerland wil dat het geld daarvoor nog niet bij gemeenten halen. Eerst moet de Veiligheidsregio Fryslân in de eigen beurs kijken.

Wim Kleinhuis hield de raadsleden voor waarom de bijdrage van de gemeenten volgend jaar wel omhoog moeten. De brandweer krijgt in alle hevigheid te maken met stijgende kosten voor de verbetering van de bestrijding van brand in elektrische auto’s, wagens die op waterstof rijden en brand in zonnepanelen.

De kosten voor bijvoorbeeld de indexering van salarissen en materiaal hebben de gemeenten al via het Gemeentefonds binnen. De kosten voor het coronacrisisbeheer wordt door het rijk vergoed. "Daarvoor hoeven we niet met de pet bij gemeenten langs."

Evaluatie beleid

Een meerderheid van de gemeenteraad liet tijdens Het Debat weten voorstander te zijn om het beleid van Veiligheidsregio Fryslân vaker dan eenmaal per vier jaar te evalueren. Op voorstel van VVD, CDA en Smallingerlands Belang pleit Smallingerland voor een tweejaarlijkse evaluatie. De gemeente Heerenveen deed dat al eerder, vertelde Marco Molhoek (VVD), die de motie indiende. Meerdere gemeenten in Friesland zullen naar verwachting volgen.

Veiligheidsregio Fryslân stelde op basis van eerder overleg met de gemeenten een vierjaarlijkse evaluatie voor. Het college in Smallingerland vindt dat ook voldoende. Raadsleden kunnen ook op andere manieren de vinger aan de pols houden. Bovendien kost een evaluatie flink geld en ook tijd.

"Op de voorgestelde manier hebben we voldoende grip op het beleid van de veiligheidsregio", oordeelde burgemeester Jan Rijpstra. "We moeten niet aan het evalueren blijven." Molhoek was het daar niet mee eens: "Liefst had ik elk jaar een evaluatie. Bedrijven doen dat 24 uur per dag."