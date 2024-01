Vrouw belt voor bijna 9000 euro op kosten van dierenarts

ma 8 januari 2024, 12.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van De Westereen (44) heeft in elk geval twee jaar lang mobiel kunnen bellen op kosten van een dierenartsenpraktijk in Dokkum. Bij de dierenartsenpraktijk wist men van niks.

Diefstal

Maandag werd de Westereense bij verstek wegens diefstal door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Het telefoonabonnement van de vrouw werd afgeschreven van de bankrekening van de dierenartsenpraktijk. Dat werd in de zomer van 2020 ontdekt door een medewerker van de administratie van de dierenarts.

Brief van de dierenarts

Het mobiele abonnement van de vrouw werd zo’n twee jaar betaald door de dierenarts. Volgens de officier van justitie was de kans groot dat de dierenarts nog langer heeft moeten opdraaien voor de belkosten van de vrouw, die toen nog in Dokkum woonde.

De vrouw kreeg indertijd een brief van de dierenarts in de bus dat ze de belkosten - een bedrag van bijna 9000 euro - alsnog kon voldoen. Omdat een reactie van de kant van de Westereense uitbleef, deed de dierenartsenpraktijk aangifte.

KPN-abonnement

De politie kon er niet echt een vinger achter krijgen hoe de vrouw het voor elkaar had gekregen om haar mobiele KPN-abonnement via de bankrekening van de dierenarts te laten betalen. Zelf was de vrouw daar vaag over gebleven. Ze had verklaard dat ze ooit wel een brief van KPN had gekregen over de kwestie, maar daar had ze niets mee gedaan.

Oplichting niet bewezen

Daaruit trok de officier de conclusie dat de vrouw wist dat ze niet zelf haar telefoonkosten betaalde. Behalve het bel-abonnement had ze ook eenmalig een zwemabonnement en een lidmaatschap bij een website die abonnementen op tijdschriften verstrekt afgesloten via de bankrekening van de dierenarts.

Oplichting kon niet worden bewezen, concludeerde de officier, dan had de dierenartsenpraktijk op de hoogte moeten zijn van de illegale incasso’s.

Dierenarts schadeloos stellen

De officier én de rechter zagen wel voldoende bewijs voor diefstal. Omdat de vrouw vooral in financieel opzicht de nodige problemen lijkt te hebben, koppelde de rechter als stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf aan de werkstraf. De Westereense moet de dierenarts schadeloos stellen. Het gaat om een bedrag van 8838 euro.