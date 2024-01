Kollumer Sieto Reitsma schrijft boek over 'stress overwinnen'

zo 7 januari 2024, 18.28 uur

KOLLUM - Met relatief simpele, praktische stappen kun je meer ontspannen leven. Dat is de belangrijkste boodschap van coach en ergo-, en Re-Attachtherapeut Sieto Reitsma uit Kollum. Hij schreef het boek 'Overwin Stress, Stap voor Stap', waarmee hij zoveel mogelijk mensen wil bereiken en beter maken.

Geïnteresseerden kunnen de komst van het boek inmiddels financieel ondersteunen via crowdfundingsplatform Voor de kunst. Het eerste exemplaar wordt 16 februari overhandigd aan Reitsma's leermeerster en bekende NLP-coach Bouke de Boer.

In zijn praktijk in Haren, die hij samen met drie anderen runt, ziet Reitsma veel mensen met een overprikkeld brein. "Door Covid of een hersenschudding of burn-out bijvoorbeeld. Veel mensen hebben moeite met slapen en zijn oververmoeid. We leven in een stressvolle maatschappij en mensen worden ziek van stress."

Reitsma heeft het dan ook superdruk gehad afgelopen jaren, de praktijk in ergotherapie en Re-Attach had een wachtlijst. Re-Attach is een niet-belastende, kortdurende interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotie-regulatie en persoonlijke groei. "Door die wachttijd kon ik niet iedereen snel zien, terwijl ik afgelopen jaren merkte dat ik mensen goed kon helpen."

Elke dag

Daarom besloot Sieto zijn bevindingen op te schrijven. "Elke dag van het afgelopen jaar heb ik een x aantal woorden geschreven, al mijn kennis en ervaring op het gebied van ontspanning en gebalanceerd leven zit in."Reitsma is al 24 jaar ergotherapeut, Re-Attachtherapeut, was een jaar fysiotherapeut en deed allerlei opleidingen op het gebied van systemisch werk en NLP, een methodiek gericht op onder andere communicatieverbetering. "Ik help mensen met fysieke, maar ook met mentale en energetische issues en doe dat eigenlijk grotendeels op mijn eigen manier: de Sieto-manier."

Simpele stappen

Reitsma legt in de gids praktische stappen uit, die relatief eenvoudig zijn. "Soms maken mensen het heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk vrij simpel: uit je hoofd, in je lichaam. En ik hou het heel nuchter, zoals ik ook ben. Ik wilde dicht bij mezelf blijven." In het boek schrijft Reitsma onder andere over ademhaling, slapen, aarden en voeding. Maar ook vertelt hij over authenticiteit, zijn eigen leven en spirituele ontwikkeling.

Beter maken

Reitsma heeft een sterke drive om mensen beter te maken. "Nu ik 53 ben, realiseer ik me dat ik dat altijd al had. Mijn ouders hadden een lange medische geschiedenis, ze overleden op hun zestigste en zesenzestigste.

Als kleine knul zei ik al tegen mijn vader: 'Ik ga jou beter maken.' Dat is niet gelukt, maar zijn dood heeft me juist aangemoedigd om mezelf verder te ontwikkelen. Ik merk ook steeds meer dat ik niet hoef te vechten en knokken om zelf te helen, maar gewoon te 'zijn.' Ook dat wil ik mensen meegeven."