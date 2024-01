Dode bij bedrijfsongeval in kaasfabriek Friesland Campina

do 4 januari 2024, 19.34 uur

GERKESKLOOSTER - Bij een bedrijfsongeval bij Friesland Campina in Gerkesklooster is donderdagmiddag een man om het leven gekomen. Persvoorlichter Jeroen Toet van de Arbeidsinspectie bevestigt dat aan WâldNet.

De hulpdiensten werden omstreeks 16.15 uur massaal opgeroepen voor het bedrijfsongeval aan de Verlaatsterweg in Gerkesklooster. Naast ambulances, kwam ook de brandweer en de politie ter plaatse.

De traumahelikopter werd ook opgeroepen maar is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onbekend. Aan de Leeuwarder Courant laat Friesland Campina weten dat het slachtoffer bekneld raakte tussen een wand en een autonoom voertuig.



"Het slachtoffer raakte bekneld bij werkzaamheden." Dat is alles wat Toet kan laten weten. De Arbeidsinspectie doet nu verder onderzoek. "Dat is standaard als er sprake is van een dodelijk ongeval. We kunnen ons voorstellen dat dit enorme impact heeft op betrokkenen en nabestaanden."

