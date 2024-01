Burgemeester wil samen nadenken over toekomst Sunneklaas-traditie

do 4 januari 2024, 12.43 uur

HOLLUM - Tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Welvaart in Hollum sprak burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland over de uitdagingen en prestaties van het afgelopen jaar, met een speciale focus op het traditionele Sunneklaas-feest.

Burgemeester Stoel benadrukte de veerkracht van de Amelandse gemeenschap in het omgaan met de gewijzigde veerdienstregeling en de daaruit voortvloeiende problemen tijdens het hoogseizoen van 2023. Hij prees de lokale ondernemers en inwoners voor hun inspanningen om de gastvrijheid waar Ameland om bekend staat te behouden.

In het bijzonder richtte Stoel zich op de Sunneklaas-traditie, die in 2023 aanzienlijke media-aandacht kreeg. Hoewel hij het belang van het behoud van dergelijke tradities erkende, wees hij op de noodzaak van reflectie over hoe de gemeenschap deze in de toekomst kan blijven vieren op een manier die respectvol en veilig is voor iedereen.

"Tradities zijn belangrijk en moeten gekoesterd worden, ze geven onze gemeenschap kleur. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat ons feest in december veel aandacht heeft gehad in de media en dat er met een klein aantal mensen ook zeker dingen mis zijn gegaan. Het is belangrijk dat we gezamenlijk nadenken over hoe we hier in de toekomst mee omgaan en hoe we de traditie kunnen beschermen en behouden."

Burgemeester Stoel sloot zijn toespraak af met een toost op een gezond en voorspoedig 2024, waarbij hij de nadruk legde op samenwerking en respect als sleutels tot succesvolle verandering en ontwikkeling op Ameland.

Klik hier voor de gehele toespraak