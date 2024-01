Groot deel van Drachten zonder stroom door storing

wo 27 december 2023, 7.48 uur

DRACHTEN - Door een storing zat een groot deel van Drachten woensdagmorgen zonder stroom. Daarnaast had ook Kortehemmen last van deze storing. In totaal hadden zo'n 2200 aansluitingen tijdelijk geen stroom.

De storing ontstond rond 7.30 uur. Een monteur van Liander is ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Rond 8.30 uur hadden de eerste huishoudens weer stroom. Zo'n 10 minuten later was de storing compleet verholpen.

Winkels en bedrijven

Behalve huishoudens zaten ook winkels en bedrijven zonder stroom. Supermarkt Jumbo aan de Eems liet weten dat zij de deuren dicht hielden tot de storing was opgelost. Ook Bewegingscentrum Drachten, aan de Eikesingel, bleef tijdelijk dicht.

Het ging ieder geval gaan om de volgende straten:

Aardappelland

Akkerland

Anske Aptekerstraat

Berkelaan

Biesland

Boerestreek

Boorn

Bouburg

Bouriciuslaan

Braambos

Burmanialaan

De Akkers

De Gagelpol

De Hoge Bomen

De Hoven

De Kamperfoelie

De Landerijen

De Lanen

De Rozetuin

De Velden

De Wilgepol

Dollard

Dorsvloer

Eems

Eikesingel

Elzewal

Eringastraat

Erwtenland

Esseweg

Fabriciuslaan

Fivel

Flevo

Geestland

Gerben van Manenstraat

Gjalt de Jongstraat

Graanland

Grasland

Hanebalken

Het Zuid

Hillemalaan

Hooiland

Hooizolder

Hulstbos

Hunze

Ietje Kooistrastraat

Jansoniusstraat

Jelle Plantingstraat

Kuinder

Kwelderland

Laagland

Lauwers

Leppa

Lijsterbeswal

Linde

Marne

Melkkelder

Oprijlaan

Overstesingel

Polderland

Sanbuorren

Schuur

Stal

Tarweland

Tjonger

Tussendiepen

Veenland

Voergang

Voorhuis

Waterland

Zaailand

