Energietoeslag 2022 kost Achtkarspelen 77.195 euro uit eigen zak

wo 20 december 2023, 16.35 uur

BUITENPOST - Achtkarspelen is de dupe geworden van een 'niet eerlijke' verdeling van de Energietoeslag vanuit het rijk. In totaal keerde de gemeente bijna 1.8 miljoen euro uit aan energietoeslag aan haar inwoners. Er was eerst een tekort van 365.109 euro en na een compensatie vanuit het rijk blijft er een tekort over van 77.195 euro.

In een brief aan minister Carola Schouten schrijft het gemeentebestuur: "Onze gemeente verdient juist ondersteuning op sociaal-economisch gebied. Waar rijke gemeenten tot 130% van het sociaal minimum energietoeslag kunnen uitkeren en budget overhouden, resteert voor onze gemeente een tekort. Dit kunnen wij niet rijmen."

Het is voor Achtkarspelen al afzien omdat de herverdeling van het gemeentefonds rampzalig uitpakte voor de gemeente. Achtkarspelen zegt één van de weinige gemeenten te zijn die financieel slechter uitkomt.

Voor de Energietoeslag 2022 betekent het voor de gemeente dat zij de bijdrage uit eigen middelen moet bijpassen.

