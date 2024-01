Voor iedere 100-jarige in Tytsjerksteradiel een boom

di 19 december 2023, 14.35 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben plantte maandag samen met initiatiefnemer Eeltsje Wiersma de eerste jubileumbomen in het Wetter- en Willepark in Burgum. Elke boom staat voor een inwoner van Tytsjerksteradiel die dit jaar de leeftijd van 100 jaar bereikte.

De start van het 100-jarigen bos. "Yn it 100-jierrigen bosk bloeit de tiid yn 'e foarm fan beammen. Elk in libben monumint, foar in libben fan in iuw. In prachtich symboal", aldus de burgemeester.

De heer Wiersma uit Burgum, lid van de Seniorenraad, kwam met het idee voor het planten van dit eeuwlingenbos. "Bloemen verwelken, maar een boom gaat nog jaren mee. Door het planten van een boom geef je het leven door en het is bovendien goed voor de natuur. Uiteindelijk zal er een heel bos ontstaan". De gemeenteraad was enthousiast en stemde in met het plan.

Vanaf dit jaar plant de gemeente elk jaar nieuwe bomen, gelijk aan het aantal \'nieuwe’ 100-jarigen. Dit gebeurt op één gezamenlijk moment in december in verband met het plantseizoen. Het bos bestaat uit twee verschillende boomgroepen.

Naast vertegenwoordiging in het jublieumbos, krijgt een inwoner op de 100e verjaardag ook een ingelijst certificaat. Hierop staat dat er ter ere van deze verjaardag een jubileumboom geplant wordt. De 100-jarige inwoner en naaste familie worden uitgenodigd om, desgewenst, later het plantmoment mee te maken.