Stichting de Ferbining schenkt mooi bedrag aan DODADO

za 16 december 2023, 10.33 uur

FEANWâLDEN - Afgelopen september heeft Popke Wijma, medewerker bij de Ferbining, de onbeperkte elfstedentocht gefietst, in 5 dagen heeft hij de hele elfsteden gereden op zijn elektrische driewieler.

Door een eenzijdig ongeval, 5 jaar geleden, heeft Popke een incomplete dwarsleasie met hersenschade opgelopen. Door zijn NAH heeft hij minder energie en is er schade aan de

rechterzijde van zijn lichaam. Het fietsen van de elfsteden was een hele uitdaging, maar hij heeft het niet voor niets gedaan...

Popke heeft gefietst voor Stichting de Ferbining die organisaties steunt die het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, er zijn heel veel mensen die Popke hebben gesponsord.

Een groot deel van de opbrengst is geschonken aan Stichting Leef die de onbeperkte elfstedentocht organiseert. Het andere deel, maar liefst €1674,25, is afgelopen vrijdag gedoneerd aan DODADO (sportstichting voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord Oost Friesland). Met het geld worden sportmaterialen gekocht, Popke weet hoe belangrijk beweging is. Zeker als je een beperking hebt.