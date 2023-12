TVM foundation draagt bij aan restauratie Feanster Skûtsje

vr 15 december 2023, 19.42 uur

HARKEMA - De restauratie van het Feanster Skûtsje is een stap dichterbij na een donatie van de TVM foundation. Harjan Bruining (voorzitter stichting cultureel erfgoed Feanster Skûtsje) ontving een cheque uit handen van Joop Atsma, voorzitter TVM foundation.

Oorspronkelijke staat

Het Skûtsje werd in 1901 gebouwd in Kootstertille met als oorspronkelijke naam "Nooitgedacht". De stichting wil het schip in oorspronkelijke staat terugbrengen. Na de beoogde restauratie gaat het schip dagtochten verzorgen. Een doel is om naast eigen inwoners ieder jaar zoveel mogelijk mensen via het Skûtsje kennis te laten maken met de regio Noordoost Friesland.

(Re-)integreren naar de reguliere arbeidsmarkt

De restauratie gaat in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel binnen een leer-werkomgeving van het project "Beurtschip" in Drogeham. Door het Skûtsje te restaureren kan het project de komende twee jaar jaarlijks ongeveer 20 mensen laten (re-)integreren naar de reguliere arbeidsmarkt.

De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven

De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven met een blijvend karakter. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.

FOTONIEUWS