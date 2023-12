Gemeente blundert met brief aan dorpsbelang Hurdegaryp

do 14 december 2023, 23.49 uur

BURGUM - "De mail hie net ferstjoerd wurde moatte." was het antwoord van wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel. De mail had geleid tot teleurgestelde reacties in Hurdegaryp.

Het ging allemaal over de kerstbomeninzamelactie in het dorp. De gemeente steunt dit initiatief al jaren. Er wordt een container beschikbaar gesteld en de kinderen krijgen symbolisch 50 eurocent.

CDA raadslid Mariska Wieringa wilde weten waarom deze actie vanuit de 'mienskip' plotseling tot een einde is gekomen. In de brief stond dat er sprake zou zijn van een overheidsopdracht en dat om die reden de gemeente niet langer dit initiatief zou kunnen steunen.

Wethouder Willemsma kon de lucht gelijk klaren. Ze gaf geen antwoord omdat ze de brief willen intrekken. De gemeente blijft de actie gewoon steunen en er was vanuit de gemeente al gepoogd contact te zoeken met het dorp vanwege de kwestie.