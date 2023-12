Pvda Smallingerland: Burgers niet als flappentap gebruiken

wo 13 december 2023, 17.28 uur

DRACHTEN - Smallingerland blijft erbij dat het voorkeursrecht op aankoop van het terrein van het Fries Congrescentrum in Drachten de beste manier is om gevarieerde woningbouw mogelijk te maken. Niet alleen dure villa's maar ook sociale huurwoningen.

Het bod op het tien hectare grote gebied met congrescentrum is al hoog, maar met met de stap wil de gemeente voorkomen dat het terrein voor woekerpijzen aan projectontwikkelaars wordt verkocht.

De discussie over de woekerpijzen laaide dinsdagavond tijdens Het Debat hoog op. Aanleiding was een voorstel van de ELP-fractie om maximaal 3,5 miljoen te bieden en de ontwikkeling van het gebied aan de Oprijlaan 1-3 en 5 anders maar aan projectontwikkelaars over te laten.

De fractie van Sociaal Lokaal Smallingerland steunde de motie, maar de rest van de gemeenteraad zag er geen brood in. De kans op nieuwbouw van sociale huurwoningen in combinatie met andere soorten woningen is groter als de gemeente het hele gebied ontwikkeld. In de direct omgeving heeft de gemeente al grond in bezit, die voor relatief lage prijzen zijn aangekocht.

Wethouder Robin Hartogh Heys wilde niet over een prijs voor de grond voor het Fries Congrescentrum praten. Het college van burgemeester en wethouders is momenteel in onderhandeling met de eigenaren.

Nadat bleek dat ook een projectontwikkelaar ook interesse in aankoop had, volgde het raadsvoorstel om het voorkeursrecht van eerste aankoop op het perceel te vestigen. Derde partijen zijn daarmee voorlopig buiten spel gezet.

Reële prijs

Ondanks de kritische kanttekeningen vindt wethouder Hartogh Heys het vestigen van het voorkeursrecht een prima stap. "Er is geen enkele andere manier om beter de regie voor de ontwikkeling van woningbouw in een gebied in handen te krijgen." Als de onderhandelingen met de eigenaren verdergaan, dan kunnen drie taxateurs een reële prijs vaststellen. Mocht het allemaal spaak lopen, dan kan het voorkeursrecht altijd worden weggehaald opgeheven, aldus Hartogh Heys.

Flappentap

De PvdA-fractie was het van harte met het college eens, die de ELP-motie ten stelligste ontraadde. Fractielid Maarten Noordhoff was niet mals in zijn oordeel: "We zijn het zat dat projectontwikkelaars en speculanten er met de winsten vandoor gaan. Als burgers zijn we de enigen die betalen. We zijn er wel klaar mee dat burgers als pinautomaat en flappentap worden gebruikt."